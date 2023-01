Tohle chtělo odvahu. Patricie Pagáčová zapózovala s vlkodavem, který by ji mohl slupnout jako malinu

Vlkodav byl větší než herečka. FTV Prima

Herečka Patricie Pagáčová (34) je velká milovnice psů. Sama pomáhá organizovat sbírku na opuštěné a týrané pejsky, aby jim tak zajistila lepší život. Patricie má doma dva psy a do toho ráda ještě jezdí na koni. O její lásce ke čtyřnohým miláčkům se mohou brzy přesvědčit i televizní diváci, a to v nové zábavní show s názvem Šampioni.

V této show ze světa zvířat nebude nouze o zábavu ani napětí. Hlavním moderátorem je David Gránský (30). „Zvířata budou na prvním místě, z čehož mám velkou radost. Já jsem jako malý chtěl být dokonce veterinářem,“ svěřil se David.

Jeho moderování doplní právě Patricie, a to za pomoci seriálového hezouna Marka Němce (41). V celkem šesti epizodách se divákům představí zvířecí šampioni, tři zvířecí rekordmani a tři známé tváře, které v několika soutěžních kolech prokážou nejen své znalosti ze světa zvířat, ale také zručnost a taktické dovednosti.

„S Patricií se budeme snažit dělat moderátorovi Davidu Gránskému takové vtipné pozadí, no a samozřejmě se budeme snažit kooperovat se zvířaty a trochu proti nim i soutěžit. Hlavním úkolem je to, že se budeme snažit, aby ten pořad byl co nejvíce zábavný a abychom i pomohli přispět na dobrou věc. Je to nová pracovní příležitost a já jsem si říkal, že je dobré si to vyzkoušet,“ prozradil Marek. ■