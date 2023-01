Tvrdá rána pro zhrzenou Shakiru! Její ex Gerard Piqué se navzdory slibu ukázal na sociální síti s novou láskou Clarou

Gerard Piqué s přítelkyní Profimedia.cz

Piqué, jenž nedávno ukončil profesionální kariéru, se ke své mladinké partnerce něžně tiskne a má u toho ‚nevinný‘ kukuč. Fotografie získala během třinácti hodin po uveřejnění už více než 2,7 milionu lajků. Pro zpěvačku to znamená porušení slibu ze strany Gerarda. Kvůli dětem si totiž loni v červnu po rozchodu slíbili, že se rok ani jeden z nich na veřejnosti neobjeví s novým partnerem.

Přestože se rozchod jedné z nejkrásnějších dvojic šoubyznysu udál už před více než půl rokem, rezonuje poslední dobou daleko víc než kdy předtím, a to především kvůli zpěvaččině singlu Out of Your League, kde se obula nejen do svého ex, ale i do Clary, kterou přirovnala k Twingu, načež samu sebe označila jako Ferrari.

Kolumbijská diva zároveň poslala drsný vzkaz Gerardově mamince, která bydlí naproti jejímu domu ve Španělsku, když na balkoně vystavila děsivou čarodějnici.

Gerard dal posléze Shakiře najevo, že má její výlevy takzvaně na háku, a schválně se vyfotil vedle vozu Renault Twingo. Shakira se v reakci podělila se světem o to, jakým originálním způsobem přišla na to, že ji fotbalista podváděl. V lednici totiž našla sklenici s vyjedeným džemem, přestože v rodině nikdo této pochoutce neholduje. ■