Muži jsou nadřazeni ženám a zvládnou mít děti i bez nich, nechal se slyšet zpěvák. A to neměl dělat

V podcastu The Joe Budden Podcast šokoval kontroverzními vyjádřeními o genderových rolích ve společnosti, které zjevně také pocházejí z úplně jiného tisíciletí.

Bizarními výroky opravdu nešetřil, už když se rozpovídal o afrických ženách a jejich postavení v tamní společnosti. „Ženy nás tam uctívají jako bohy. Nesoupeří s námi ani neusilují o rovnost, protože chápou, že si ženy a muži nikdy nemohou být rovni. Rozumí svým rolím. Každý má v životě roli, pokud žena nerozumí té své, vznikne chaos,“ nechal se slyšet, což bylo zdaleka to nejmírnější.

Na to totiž navázal slovy o tom, že ženy jsou stvořeny k tomu, aby snášely od mužů bolest a zůstaly jim věrné, protože je to jejich přirozenost.

„Role ženy je podporovat muže. Muži jsou králové, zázrak vesmíru. Žena se nikdy nebude rovnat muži. Tomu by měli porozumět v Americe,“ vypadlo z něj také, než proud svých myšlenek zakončil skutečnou perlou.

„Ženy nevytvářejí život. Jenom k jeho tvorbě přispívají. Jsme bozi, my jsme ti, kdo vytvářejí život. Je za tím i věda. Muži dnes zvládnou plodit bez žen, ale ženy nemohou plodit bez mužů. Kdybych chtěl, mohu okamžitě vzít svoje sperma, vsadit ho do inkubátoru a za devět měsíců nebo méně z něj bude dítě. Žena tohle udělat nemůže. Takže my jsme ti stvořitelé života.“

Jelikož si zjevně popletl pojmy s dojmy, inkubátor se zkumavkou nebo možná dokonce s dělohou, sklidil Akon na sociální síti posměch a kritiku. Zpěváka si dobírali, že snad ani neví, jak vznikají děti.

„Míra jeho stupidity je nezměrná,“ vysmála se mu jedna z uživatelek Twitteru. „A s jakým sebevědomím to říkal. Technicky vzato by muži klidně mohli vymřít a ženy by mohly plodit dál za pomoci zmraženého spermatu. Pochopil to úplně naopak, ale jeho ego mu brání vidět, jak věci skutečně fungují,“ dodala.

„To je ostuda, patří do exilu,“ vzkázal věcně sledující z řad mužů. „Podle Akona můžete strčit sperma do friťáku a za pár měsíců je z toho dítě, ať se jde proboha někam zahrabat,“ vzkázal další.

Pokud se tedy zpěvák, který dříve postavil kariéru na smyšlené kriminální minulosti, pokouší o comeback, pravděpodobně to měl vzít z úplně jiného soudku. Stojí za připomenutí, že nejde o jeho první kontroverzi.

Svou image v minulosti vehementně stavěl na tom, že byl mnohokrát trestaný, protože věřil, že to je pro fanoušky hip-hopu atraktivní. A chvíli mu to vycházelo, než se ovšem provalilo, že místo půltuctu zatčení byl odsouzen pouze jednou, a sice za držení zbraně, za což si vysloužil tříletou podmínku. V roce 1998 ho sice zatkli ještě jednou, když ho zadrželi v kradeném autě, a skutečně si pobyl pár měsíců ve vězení, nikoliv tři roky, jak tvrdil, než ovšem žalobci stáhli veškerá obvinění. Zase takový drsňák to tedy nejspíš nebude, o čemž svědčí i další incident z roku 2007.

Tehdy na festivalu na Trinidadu tančil s teprve čtrnáctiletou dívkou. Kamery ho zachytily přímo na pódiu při sexuálně explicitních kreacích s nezletilou, za což byl ostře kritizován. Ačkoliv se za incident omluvil, odvrátili se od něj někteří sponzoři a podporovatelé, včetně zpěvačky Gwen Stefani, se kterou měl jet turné. ■