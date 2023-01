Výměna manželek vygradovala ostrou hádkou: Výhrůžky i sprosté připomínky. Diváci jsou v šoku

Výměna manželek byla dramatickou podívanou. TV Nova

A byla to právě Jarmila, která měla tu pohodovější výměnu, a navíc se podívala i poprvé k moři. Menší problém měla pouze s Bářiným synem, který byl neustále na telefonu.

Druhá manželka Bára se dostala do slovního střetu s náhradním manželem hned několikrát. Spory se vedly zejména kvůli úklidu, na který je Mirek pedant, ale ruku k dílu nikdy nepřiloží. O domácnost se stará pouze jeho žena s dcerou, po kterých navíc chce, aby například i podlahu čistily ručně, ač mají doma mop.

„Hned si všiml, že je i polštář rozházený. Je to divné. Uvědomila jsem si, že bych s takovým chlapem žít nemohla. Můj manžel mi ustupuje v mnoha věcech, což si uvědomuji až teď,“ řekla během natáčení.

Vše vygradovalo až mezi osmi očima. Agresivním tónem hlasu se do sebe pustili oba manželé poté, co Bára promluvila o svých pocitech z pobytu.

„Nelíbilo se mi celkové chování Míry ke mně jako k ženě. Děti jsou nevychované. A dcery je mi také líto, v osmnácti letech by měla mít právo na svůj život,“ řekla Bára, které Míra skočil vulgárně do řeči, a nakonec odešel rozhořčený od stolu. „Jestli toho okamžitě nenecháš, tak odcházím bez tebe,“ napomenula ho manželka, a tak se ke stolu nakonec oba vrátili.

Tento díl nenechal chladnými ani diváky. Ti se aktuálně pouští právě do Mirka.

„Míra, ten to válel. Sousedky, boty, trička a polštáře v igelitu, aby se neušpinily. Takového chlapa chceš. No to byl blb. Zamindrákovaný sen každé ženy,“ uvedla jedna z divaček.

„Tady byl vidět názorný příklad přísloví, že děti nedělají, co chtějí, ale to, co vidí u rodičů. Já bych toho neonového playboye bez zubů zabalila do těch sáčků od jeho polštářů a vyhodila k sousedce,“ napsala další.

„To bylo zase výživné. Jarmila se bojí být sama, tak raději toleruje nevěru a blba. Tak ten by šel s igelitkou jako ty zabalený polštáře a ostatní třesky plesky,“ dodala příznivkyně pořadu. ■