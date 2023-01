Hysterické scény kvůli údajné nevěře a vyhazování od stolu: Páteční Prostřeno! u Moniky Binias má grády

O nadávky mezi účastníky Prostřeno! Speciál není nouze. Super.cz

Při příchodu k páteční hostitelce se ještě bude držet, začne poté, co mu Monika sdělí, že jestli bude zlobit, bude od stolu vykázán. Richard si tak při šmejdění neodpustí poznámky k věku mladšího manžela Moniky a vedle toho přijde s příhodou, že v autě se svou kamarádkou Štěpánkou Decastelo, která jí zapůjčila byt a je produkční pořadu, probírala ctitele na internetu.

„Musím vám něco prozradit, ukazovaly si včera v autě frajery, jak jim píšou na sociálních sítích, kdo se jim víc líbí a se kterým by šly na rande," řekne při šmejdění ostatním Sacher.

S informací vyrazí Sámer Issa (37) okamžitě za Monikou a vyhrocená scéna je na světě. „Ty máš důkazy, že já a Štěpánka lovíme chlapy na internetu? Máš důkazy? Ven! Okamžitě ven,“ nalítne na Richarda Sachera rozzlobená hostitelka. Novinář je následně na hanbě na chodbě, odkud se přijde hostitelce omluvit.

V Prostřeno! se v pátek utkají soutěžící ve zpěvu. To jste ještě neslyšeli!

Další výstup na sebe ale nenechá dlouho čekat. Zábavy, kterou je karaoke, se Richard odmítne zúčastnit. U stolu pak kriticky komentuje zpěv všech soutěžících. Ti ho nakonec vyzvou, aby se s mikrofonem v ruce předvedl sám. Zpěv se však Sacherovi nepovede, na vině je mikrofon, což soutěžícím zanedlouho u stolu vyčte.

„Ztrapnili jste mě. Vy jste mi rozhasili mikrofon a takováhle blonďatá kreatura mi řekne, že mi to nejde, tak jeden tón mi ulít, no a co,“ začne Richard Sacher ječet a hlavní chod od Moniky Binias, který nejí, hodí na Marii Pojkarovou. Co dalšího u stolu předvede, uvidíte už dnes v Prostřeno! Speciál. ■