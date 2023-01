Muži na ulici na Annu Kadeřávkovou sice pískají, ale od líbačky s Vincentem Navrátilem je single: Jaký by měl být ten pravý?

Anna Kadeřávková promluvila o obtěžování i o vztazích Super.cz

Představení své nové role, a to v seriálu Bodyguardi, brala Anna Kadeřávková (25) velmi vážně, i co se outfitu týče. Jak se obléknout, se poradila i se svým dvorním návrhářem. "Myslím, že Jakub Poner vždy umí příležitost vystihnout," domnívá se.

V seriálu hraje mafiánskou dcerku. "Tekla tam krev, dávaly se rány a i já jsem se dokonce mlátila," popsala nám. Sama prý ochranku ani bodyguarda zatím nepotřebovala. "Párkrát jsem se dostala do situace, kdy mě někdo na ulici obtěžoval. Ne, že by mě sahali, ale chlapi na mě pískali a pokřikovali," prozradila a přidala podrobnosti.

O tento druh zájmu mužů opravdu nemá půvabná blondýnka zájem. V osobním životě je aktuálně single, sice médii proběhly snímky, kdy se po předávání cen Český slavík líbala se synem Veroniky Žilkové Vincentem Navrátilem, ale z toho nic nebylo. "Přítele nemám a jsem docela spokojená tak jak jsem. A kdyby měl někdo přijít? Měl by být vtipný a charismatický," svěřila herečka, která se bude sama stěhovat i do domu, který by měla mít za tři čtvrtě roku postavený. ■