Fanoušci zavolali policii na Britney Spears: Báli se o její duševní zdraví a bezpečí

Britney Spears Profimedia.cz

K tomu zjevně přičetli její údajnou manickou epizodu z restaurace z minulého pátku, kdy se měla chovat podivně a nesrozumitelně „blábolit“.

Britney popřela, že by šlo o zhroucení, hájila se, že byla pouze lehce opilá a neupravená. Krátce po tomto incidentu si smazala profil na Instagramu.

Policie byla poté vyslána do zpěvaččina domu v Thousand Oaks a usoudila, že není nutné domnívat se, že je Britney v ohrožení. Není však jasné, jestli mluvili konkrétně s ní, reportují zahraniční média. Spears se k věci zatím nevyjádřila.

Britney se před pár dny na sociální síti nechala slyšet, že si změnila jméno na „River Red“. V posledních měsících smazala svůj instagramový profil několikrát, dokonce přiznala, že to jednou bylo omylem.

Těsně před tím, než to udělala naposledy, se pustila do online trollů. Stěžovala si, že když se sledujícími sdílí věci od srdce, stejně ji za to hejtují. Kdo ví? Možná to bude důvod, proč se rozhodla dát si od sociálních sítí pauzu. ■