Manželka Vaška Noida Bárty se proměnila ve Wednesday: Půvabná tanečnice natočila seriálový hit internetu

Eliška Bártová Foto: Super.cz/archiv E. Bártové, Netflix

Vychovávají spolu dvě dcery, jsou manželé a také společně pracují. Hudebník Václav Noid Bárta (42) se spolu s manželkou Eliškou nyní pustil do další spolupráce a natočili taneční scénu, která na sociální síti rozpoutala nový virální trend. Choreografie ze seriálu Wednesday, kterou představitelka hlavní hrdinky populárního seriálu z produkce Netflixu předvedla na školním bále, bourá internet.

Profesionální tanečnice Eliška Bártová, toho času na mateřské dovolené, se rozhodla, že se do populárního tance pustí také. „Video na mě vyskočilo v poslední době pokaždé, když jsem vzala telefon do ruky. Rozhodla jsem se tedy tanec Wednesday Addams také natočit a při té příležitosti předvést modely Martiny Pipkové Loudové na nadcházející plesovou sezónu,“ řekla v ateliéru Super.cz Eliška Bártová.

„S Eliškou je to vždy rychlá akce, když zavolá, že budeme něco vytvářet, s nadšením to přivítám. Mám k dispozici dobrý tým lidí, se kterými spolupracuji, proto není tak složité cokoliv navrhnout a ušít, pro Wednesday jsem navrhla dvoje šaty. Vymýšlet šaty pro Elišku je radost, má super postavu, může si obléknout cokoliv,“ svěřila se Martina Pipková Loudová. Manželka Vaška Noida Bárty je sice aktuálně na mateřské dovolené, před pár týdny ale tančila po boku svého muže na koncertě, občas si tak od mateřských povinnosti odskočí ke své profesi.

„Spolupráce s Eliškou probíhá perfektně. Jsme na to, že se spolu pracujeme, zvyklí už přes 5 let, a to nejen z divadla, ale před lety byla jako tanečnice na mém turné. Tahle tvůrčí práce je skvělá, má smysl pro detail, takže se krásně doplňujeme,“ dodal hudebník, který celé virální video natáčel. ■