To jsou ale přednosti! Prakticky nahá Nela Slováková ukázala svoje „kokosy“ na palmě

Nela Slováková provokuje svým skvostným tělem. Herminapress

Vítězka Hotelu Paradise se tentokrát zvěčnila téměř v celé své kráse na jedné z pláží, kde si našla fotogenickou palmu, na kterou vylezla a zapózovala jako „opička“.

„Kolik opiček vidíte? Není opice jako opice,“ napsala k fotografii, která sklidila fanouškovský úspěch.

„Sice nejsem chlap, ale na tuhle ženu se tak ráda koukám. Krása,“ vzkázala jedna z fanynek.

„Krása, ale zajímala by mě dokumentace toho, co následovalo před tou fotografií. Minule to bylo vtipné,“ podotkla další sledující, které Nela odpověděla, že se brzy dočká.

„S takovou se ten strom i narovná,“ uvedl další z vtipálků.

K jedné z minulých fotografií Nela přidala větu: "Kokosy na sněhu, teda melouny v moři," což by se hodilo i k současnému snímku. Tedy až na ten sníh.

Nela má bezesporu jednu z nejhezčích postav českého showbyznysu. Nemá ji ale zcela zadarmo, přesto zřejmě přes zimu lehce polevila. Což má v plánu do léta napravit.

„Tak a teď to rozjedeme. Léto je naše,“ vzkázala skrze další fotografii své postavičky fitness trenérovi. ■