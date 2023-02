Televizní hvězda popsala vyčerpávající porod: Dcera přišla na svět až tři dny poté, co jí praskla voda

Billie Shepherd s manželem Gregem Profimedia.cz

Hvězda vlastní reality show The Family Diaries Billie Shepherd popsala vyčerpávající porod svého třetího potomka. Dcera Margot přišla na svět až tři dny poté, co Billie praskla voda.

Margot se narodila v prosinci a Billie se o jejím narození rozpovídala v rodinném podcastu The Sam & Billie Show podcast, ke kterému se vrátila šest týdnů po porodu.

Posluchačům popsala, že jí praskla voda, když si balila tašku do porodnice. Ačkoliv měla chviličku před termínem, byla připravená přivést dceru na svět. Kontrakce se však v následujících 24 hodinách nedostavily, jak tvrdí.

„Byla jsem vzhůru celou noc a pamatuji si, že jsem cítila malé škubnutí, myslela jsem si, že je to ono. Vstala jsem ve tři hodiny v noci, šla do kuchyně, udělala si snídani, sedla si, čekala a nic.

Billie byla zklamaná, protože chtěla své třetí dítko rodit doma do vody. To jí ale neklaplo a musela zamířit do nemocnice, kde strávila další bezesnou noc. Dále popsala, že do ní vložili pesar, aby porod vyvolali, ale když se dál nic nedělo, následujícího rána jí vyvolali porod klasicky oxytocinem.

Kontrakce se dostavily okamžitě, a pak už to šlo ráz na ráz. „Bylo to tak náročné,“ popsala nicméně. „V jednu chvíli jsem tlačila a tlačila, Margotina hlavička byla skoro venku, ale dál to nešlo. Nebyla jsem dostatečně otevřená,“ nechala se slyšet.

„Prostě nešla ven. Byl to opravdu dlouhý a těžký porod. A to proto, že jsem byla tak vyčerpaná, dvě noci jsem nespala,“ dodala.

To vše šlo pochopitelně stranou, když dcerku konečně vytlačila. Moment jejího narození popsala jako nejkrásnější pocit na světě. Překvapením pro ni navíc bylo i pohlaví, protože si ho s manželem Gregem nenechali oznámit dopředu. Dnes už na vyčerpávající zážitek vzpomíná s láskou. ■