Malého syna dosud do divadla nebrala: Zpěvačka popsala, jak stíhá mateřství a práci na jevišti

Kateřina Bohatová Super.cz

Už od února tak vystupuje na jevišti Divadla Hybernia v muzikálovém hitu Zpívání v dešti. „Hraji filmovou hvězdu, ocitáme se ve zlatých časech Hollywoodu, moje role je zábavná a veselá a já se na ni ohromně těším,“ svěřila se nám ještě na zkoušce Kateřina a prozradila, jak zvládá práci a roli maminky.

„Jde to skloubit. Jednak Máťa slaví 4. narozeniny a už to jde skvěle, je to parťák. My se spolu ve všem domluvíme, vše si vysvětlíme a pomáhá také babička,“ prozradila zpěvačka, která covidovou pauzu využila k tomu, aby mohla být co nejvíce se svým synem. Přestože ho dosud do divadla nebrala, brzy tomu neunikne.

„Divadlo ho začíná zajímat, začíná se ptát, kam jdu. Dosud jsem ho hodně stranila, nechtěla jsem ho ovlivňovat, ani jako miminko, ani když byl větší, ale teď to vypadá, že tomu neunikneme a Zpívání v dešti je úžasná příležitost, kam ho vzít, protože je vhodné i pro děti,“ dodala Kateřina Bohatová. ■