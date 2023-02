Pamatujete si na křivější zuby Jitky Nováčkové? Teď je všechno jinak. Modelka ukázala fotky před a po srovnání chrupu

Modelka teď bude zářit dokonalým chrupem. Michaela Feuereislová

„Jsem si rovnátka nadělila k 25. narozeninám a dobře jsem udělala. Cítím se teď líp. I když to je vlastně drobnost. Vám ostatním, co jste rovnátka v dětství jako já házeli do kouta, noste to!“ napsala kráska na sociální síti.

Vítězka České miss 2011 tak v poslední době měla dvojnásobnou radost. Před pár týdny její dcerka Leah Elissa oslavila už druhé narozeniny. „Dneska to jsou dva roky, co se nám změnil život, hned až se probereš ze šlofíku, pokračujeme v objímání a dojímání, dobře?“ napsala v ten den modelka.

Vrátime-li se k jejímu novému úsměvu, není v tom sama, kdo se nedávno pochlubil srovnaným úsměvem. Své o tom ví i zpěvačka Dara Rolins (50), která díky neviditelným rovnátkům skoncovala s hatery, kteří slovenskou divu kritizovali za nerovné dolní zuby. ■