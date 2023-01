Denisa Nesvačilová po dlouhých měsících odhalila soukromí: Další dovolená a stěhování do nového bytu

Denisa Nesvačilová promluvila o soukromí Super.cz

Sociální sítě v posledních měsících s výjimkou pracovních aktivit nezásobuje. Při představení nového seriálu pro kanál Prima Plus, nám přece jen nějaké střípky ze soukromí herečka Denisa Nesvačilová (31) svěřila.

Hned jsme si všimli, že je čerstvě opálená, tedy spíš lehce začervenalá, což napovídalo nedávné dovolené. Nešlo ale o tu, kdy se v některých médií rozebíralo, že byla s Petrem Kolečkem na ostrově Mauricius. "Tam jsem ostatně ani nebyla, nikdo se mě nezeptal, ale šlo o Zanzibar. Nicméně teď jsem byla v Ománu, už podruhé. A nemůžu si to vynachválit, na rozdíl od Zanzibaru nebo Srí Lanky tam nefouká vítr a já jsem hodně zimomřivá. A ta barva? Jsem prostě opálená podle svého fototypu," smála se Denisa.

Ta se vedle pracovních aktivit, jejichž výčet v našem videu je úctyhodný, naučila také odpočívat. Nechce dopadnout jako před pár lety, kdy kvůli přemíře toho, co si nabrala, skončila na kapačkách. Do toho se také stěhuje, zda sama, nebo s Kolečkem, nespecifikovala. "Mám nový byt, vyklízím krabice a každý den myslím na to, že je lepší vyhořet než se stěhovat," řekla Super.cz. ■