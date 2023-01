Statisíce létají vzduchem. Leoš Mareš v Americe utrácel v kontroverzním butiku. Po letech si koupil kožich!

Leoš Mareš pořádně utrácí v USA. Michaela Feuereislová

Vyrazili i do luxusních butiků. V Miami navštívili luxusní obchod Balenciaga, kde se Leoš pořádně rozšoupnul. Rozhodl se, že si zde zakoupí bílý kožich, který stojí v přepočtu více než 130 tisíc korun.

Tím ale pohádkové nákupy rozhodně nekončí. Jeho ženu Moniku také uhranuly luxusní kousky a rozhodla se, že i ona si zautrácí. Nejvíce se zamilovala do luxusních botiček s jehlovým podpatkem, které vyjdou v přepočtu na necelých padesát tisíc korun.

Za připomenutí také stojí, že značka Balenciaga čelila v USA skandálu, a to kvůli vánoční reklamě. Svou kampaň založila na dětech s plyšovými medvídky. Tyto hračky ale byly oblečené do něčeho, co připomínalo BDSM postroj, a tak na sebe vlna nevole nenechala dlouho čekat. Firma skandál v minulých týdnech posunula ještě výš. Na sezonu jaro 2023 se spojila se známou sportovní značkou. Na promo fotografii vedle kabelky této značky leží rozsudek amerického Nejvyššího soudu z roku 2008 týkající se dětské pornografie. Mnoho celebrit tak od luxusního butiku dalo ruce pryč.

Rodinka si ovšem za velkou louží samozřejmě užívá i mimo butiky. Všichni zavítali třeba i do Disneylandu, kde si podle moderátora ovšem užili hlavně tatínek a maminka malé Alex. Ta si na opravdové vychutnání podobných zážitků ještě bude muset chvíli počkat. ■