Blondýnka z Ordinace i zrzka z Básníků. Podívejte se na proměny seriálové hvězdy Michaely Badinkové (44)

Herečka slaví ve středu 44. narozeniny. Od té doby, co ji diváci začali vídat na televizních obrazovkách, prošla nejrůznějšími proměnami. Většina z nás ji zná jako blondýnku, ale jeden čas z ní byla i divoká zrzka. To když si s Pavlem Křížem zahrála ve filmu Jak básníci neztrácejí naději . V populární básnické sérii hrála zrzku Veverku, do které se zamiloval Štěpán Šafránek a měl s ní nakonec dítě.

Z Badinkové je dnes dvojnásobná maminka. S dlouholetým partnerem Janem Teplým má dvanáctiletou dceru Evelýnu a téměř devítiletou Emilku. Herečka přiznala, že ač už svému příteli několikrát řekla ano, do veselky mají daleko.

„Už mě třikrát žádal o ruku, já mu to vždycky potvrdila. Jenže během roku na to není čas a o prázdninách radši jedeme k moři. Jít jenom tak na úřad, to je nuda, museli bychom dát dohromady rodiny. To je náročné," prozradila Badinková, proč se nežene do vdavek. Jak šel čas s Michaelou Badinkovou, si připomeňte v galerii.