Je minimálně stejně krásná jako její kolegyně, které září v seriálech: Tahle kočka vyhrála i taneční soutěž

"Když tahle výzva přišla, nešlo jinak, než ji přijmout. Chtěla jsem si obhájit, že to, co dělám jako muzikálová herečka, dělám dobře. A kdyby přišla nabídka na StarDance, brala bych ji všemi deseti. Tančila jsem s tanečníkem Adamem Koutkem, se kterým pár let přede mnou tancovala Michaela Tomešová," popsala nám.

Když už jsme narazili na StarDance, zavzpomínali jsme, že mezi tanečními páry vznikaly i jiné než profesionální vztahy. Své o tom vědí například Marie Doležalová (36), která s Markem Zelinkou založila i rodinu, anebo Anna Polívková (43), která prožila intenzivní vztah s Michalem Kurtišem.

Nehrozilo u Marušky něco podobného a nemusel Honza žárlit? "Myslím, že vůbec ne. Adam mě hned na prvním tréninku seznámil se svojí přítelkyní. A i vzhledem k tomu, že mezi námi byl dost velký věkový rozdíl, ani jednoho z nás by to nenapadlo," vysvětlovala herečka.

Marie s Honzou mají dvě děti, Filipovi bude pět a Aničce je dva a půl roku. Vzhledem k pracovnímu vytížení obou partnerů je to sice občas náročné skloubit, ale nestěžují si. "Zaplať pánbůh, že toho je teď hodně, ta covidová doba byla hrozná," povzdechla si. Těsně před pandemií si manželé pořídili nový dům a museli splácet hypotéku. "Honza naštěstí počítá s tím, že se může stát nějaká katastrofa. Díky tomu to šlo zvládnout," svěřila.

Zatímco řada jejích kolegyň v čele s již zmíněnou Michaelou Tomešovou (31) hraje také v seriálech, Marii jsme zatím nikde moc neviděli. "Mně se natáčení nějak vyhýbá. Ne že bych se o to intenzivně snažila, což bych možná měla. Ale mám ráda divadlo, je to krásná práce a jsem spokojená," uzavřela Marie, kterou vedle domovského divadla Kalich, kde jsme si povídali po představení muzikálu Krysař, čekají role i u konkurence. ■