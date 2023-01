Půvabná olympionička je ve 40 letech stále pannou. První sex chce mít až po svatbě, ale toho pravého stále nenašla

Lolo Jones Profimedia.cz

„Být pannou je ta nejtěžší věc v mém životě. Těžší, než absolvovat na škole nebo trénovat na olympiádu. Když mi bylo 22 nebo i 24, bylo to ještě roztomilé, ale od čtyřiadvaceti výš už to roztomilé opravdu nebylo. Plno kluků už vám nezavolá, když to zjistí,“ přiznala tehdy Jones, která reprezentovala USA v překážkových bězích na 60 a 100 metrů. Startovala také na olympiádě.

Dvojnásobná halová mistryně světa se kvůli svému prohlášení stala terčem posměšků. A randění s muži se stalo rázem obtížnější. „Zkazilo mi to všechny rande, jako bych ani neměla šanci,“ postěžovala si v podcastu Kevina Harta s tím, že když o svém panenství nemluvila, měla pocit, že má aspoň nějakou naději.

Toho pravého se jí ale zatím najít nepodařilo. Biologické hodiny už se přitom začínají neúprosně ozývat. Jones se netají tím, že by si přála rodinu, zatím ale nenašla osudového muže. Nechala si proto pro jistotu zmrazit vajíčka. „Pokud víte, že chcete založit rodinu, ale teď to prostě nemůžete udělat, buď kvůli kariéře nebo nemáte manžela, nechte si zmrazit vajíčka,“ nechala se slyšet Lolo Jones, jež USA reprezentovala také na zimní olympiádě v závodech dvojbobů. ■