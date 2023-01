To je pohled pro bohy: Krásná manželka Libora Boučka ukázala zadeček v plavkách

Libor a Gabriela Boučkovi frnkli na Maledivy. Herminapress

Manželé Libor a Gabriela Boučkovi frnkli během chladných zimních dnů do exotického ráje. Konkrétně na Maledivy, odkud svým fanouškům posílají slunné pozdravy, a to i se svým rozkošným synkem Albertem.

Bývalá modelka se na svých sítích pochlubila i snímkem, kde odhaluje své pevné pozadí. Dvorním fotografem jí není nikdo jiný než známý moderátor.

„Poslední a domů,“ uvedla Gabriela k fotografii, kde jí Libor napsal lichotku. „Jsi krásná.“

Libor Bouček (42) je jedním z nejúspěšnějších českých moderátorů. A ač má práce stále nad hlavu, tak si rodinný život dokáže užívat naplno.

„Jsme spolu. S Gabrielou vidím ty každodenní změny, pokroky, postupy, pokusy (a omyly), radosti, vzteky, umíněnosti, počítání do deseti s věčně vypadávající sedmičkou, silnější kopání a tempa, díky kterým plave aspoň chvíli bez naší pomoci, písničku o bramborách, co byly málo maštěný. A vím, že jsme to my, co určujeme vše. Způsoby, návyky, slovník, chování, slušnost, vstřícnost, disciplínu, sebevědomí, pokoru, vervu, sebekázeň, názory, úctu,“ napsal Libor Bouček k jednomu ze svých posledních příspěvků. ■