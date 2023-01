První slzy, úzkost i strach v novém Survivoru: Diváci se navíc bouří proti novému pravidlu

Survivor začal drsně. Foto: Super.cz/TV Nova

„Jsem moc rád, že mohu říct, že máme za sebou velmi dobrý start, možná že vůbec nejvyrovnanější pole soutěžících. Tím pádem myslím, že se můžeme těšit na hodně favoritů, hodně překvapení a hodně zklamání. To se dostavilo už i na samotném začátku. Řekl bych, že je to velmi zábavná série hned od prvního dne a věřím, že to tempo udržíme,“ říká průvodce pořadu Ondřej Novotný.

Diváci se již v první epizodě mohou těšit na hru o odměnu, a hlavně nastěhování kmene Rebelů i Hrdinů na jeden z ostrovů v Dominikánské republice. Někteří, aby se na ostrov dostali, museli skočit z vrtulníků přímo do moře. Což se neobešlo bez slz, ale také pocitu bezmoci a strachu, se kterým muselo bojovat několik hráčů.

Diváky pak velmi překvapila informace, že druhá řada Survivora přišla i s novým pravidlem. Do hry totiž postupně přijde ještě několik dalších hráčů, kteří zamíchají kartami. Jejich identita je ale zatím neznámá.

„To teda nezní jako dobrý nápad. Už jen z principu, že tam někdo bude delší a kratší dobu. Myslím, že by šlo kartami zamíchat jinak,“ reagoval jeden z fanoušků.

Já si říkal, že větší blbosti, něž duely, tříhodinové epizody a celebrity vs. necelebrity už přijít nemůžou. A je to tady zase. Tak bude to Survivor nebo Love Island,“ napsal další divák, se kterým mnozí souhlasí.

První díl bude na Voyo již dnes. Na obrazovkách televize Nova ho diváci uvidí za týden, 1. února ve 21:35 a pravidelně svou oblíbenou reality show budou moci sledovat vždy ve středu a ve čtvrtek večer. ■