Charlotte Štiková ukázala své vlasy bez příčesků: Razantní hubnutí se na její hřívě nemile podepsalo

Charlotte Štiková se pochlubila další proměnou. Michaela Feuereislová

„Nedávno jsem se vážila, mám 58 kilogramů. Zhubla jsem tedy asi 60 kilo. Je to poprvé v životě, co se mi to podařilo. Trápila jsem se s tím už od malička a jsem velmi ráda, že se mi to podařilo a že si tu váhu držím. Víc už hubnout nechci, takhle jsem spokojená,“ svěřila se mladší sestra Ornelly Koktové (29) pro Super.cz.

Avšak takový razantní úbytek váhy s sebou nese i několik stinných stránek. Charlotte prozradila, že aktuálně bojuje se svými vlasy, které výrazně prořídly.

"Ano, do tohoto stadia se dostaly moje vlasy poté, co si moje tělo prošlo větším úbytkem váhy. Naštěstí žijeme v době, kdy máme možnosti prodlužování vlasů a já jsem za to nesmírně vděčná! Protože chodit takto by mi nebylo příjemné a já chci zase mít hřívu a nosit vlasy rozpuštěné," napsala Charlotte k příspěvku na Instagramu, kde poukazuje na své vlasy, které kadeřník během pár hodin proměnil v bohatou hřívu.