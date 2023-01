Už je na půli cesty k padesátnicím. Olga Menzelová ale umí zastavit čas, v plavkách má tělo bohyně

Olga Menzelová vypadá stále skvěle. Ve středu slaví 45. narozeniny. Foto: se souhlasem O. Menzelové

„Ty tři děti mě udržují v tempu,“ má jasno, jaký je nejlepší recept na to, aby byla štíhlá jako proutek. A samozřejmě jí pomáhá také to, že je spokojená v osobním životě. Vdova po slavném režisérovi Jiřím Menzelovi, s nímž žila dlouhých 22 let, je nyní šťastná po boku egyptologa Miroslava Bárty. S tím, jak se nejlépe dostat do formy, radí i svým fanynkám, kterým sem tam natočí pěkné video ze cvičení.

„Pro ně to také dělám. Protože psaly a ptaly se, co dělám, jak cvičím, co si mažu na ksicht a tak. Jen bohužel nemám tolik času, kolik bych si přála. Ale trpělivost růže přináší. Svoje sliby plním. Sice pomalu, ale plním,“ nechala se nedávno slyšet Menzelová, jež je profesí produkční. V posledních letech se ale věnuje pořádání výstav fotografií. ■