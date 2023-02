Na veřejnosti se neobjevuje! Podívejte se na královnu krásy z roku 2018. Takhle teď vypadá vnadná Lea Šteflíčková

Lea Šteflíčková se objevila po dlouhé době ve společnosti Super.cz

Lea Šteflíčková už společenské akce vynechává a ve společnosti se objevila po hodně dlouhé době. "Modelingu se věnuji, mám ale i jinou práci. Kontroluju lidem testovaným a očkovaným na covid, jestli mají správně kartičku pojištěnce, jestli ten den byli testovaní. Zatím jsem žádného podvodníka nenašla," prozradila se smíchem Super.cz Šteflíčková.

V soukromém životě má také jednu novinku. Je zadaná. "Mám se krásně a tím bych to tak nechala. Jsem zamilovaná, to ano. To prozradit můžu," dodala Lea, která zvítězila v České Miss v roce 2018. ■