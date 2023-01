Těžké chvíle pro Jitku Zelenkovou. Zpěvačce zemřela milovaná osoba

Jitka Zelenková obdržela smutnou zprávu. Herminapress

Naposledy jsme se viděly loni v září. Jako vždycky jsme se nasmály a já slíbila, že si udělám víc času a přijedu třeba na víkend, abychom všechno pořádně probraly. Včera mi Miládka zavolala, že už se ve třech nikdy nepotkáme. Hanka nás včera opustila,“ napsala zpěvačka na sociální síti.

„A já to pořád nemůžu pochopit, je mi to moc líto a myslím na její blízké, na její rodinu. A taky na to, jak utíká čas a jak veledůležití jsou v životě lidé, se kterými je vám prostě dobře,“ dodala tato charismatická dáma, kterou fanoušci zahrnuli zprávami plnými podpory a posílali jí objetí na dálku. ■