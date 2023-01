Chce vypadat jako kostra, za celulitidu by se styděla. Britská kráska zrovna není příkladem trendu „body positivity“

Lucy Watson je velmi štíhlá. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V posledních letech se ve světě i u nás čím dál více rozmáhá takzvaná „body positivity,“ neboli přijímání vlastního těla bez ohledu na jeho tvar či velikost. Na to ale zvysoka kašle anglická televizní hvězdička a modelka Lucy Watson (31), která by svým vyjadřováním mohla naopak mladé dívky navádět k nebezpečným praktikám hladovění.

Ač není celosvětově známá, má na své sociální síti více než milion fanoušků. A těm bývalá hvězda reality show Made in Chelsea a modelka neustále ukazuje své velmi štíhlé tělo. To by samozřejmě nevadilo, kdyby zároveň nemluvila o tom, jak špatně by nesla, kdyby měla jen o gram tuku navíc.

Nyní stoprocentní veganka, která se také angažuje v boji za práva zvířat, vyprávěla o tom, jak jako malá vyrůstala na farmě, a kvůli tomu se vzdala veškerého masa a postupem času i všech nezdravých jídel. S veganskou stravou pak zároveň hodně zhubla. „Četla jsem články o tom, že vypadám jako kostlivec, a to mi zvedlo sebevědomí. Kdybych byla někdy o něco těžší, styděla bych se za to nebo za svou celulitidu,“ pronesla během rozhovoru trochu nešťastně Lucy, která by tak možná i nevědomky mohla dát mladým dívkám nezdravý příklad, že nebýt úplně hubená nebo mít celulitidu je ostuda.

Lucy zároveň prozradila i to, že až jednou zatouží po dětech, bude vegankou i během těhotenství, protože zná spoustu dětí, které takto vyrůstaly a jsou zdravé a silné. Manželem modelky je také vegan James Dunmore, který s ní před lety vystupoval v reality show. ■