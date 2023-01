Finalistky Miss Czech Republic poprvé odhalily svá těla v plavkách. Co na ně říkáte?

Finalistky Miss Czech Republic šly do plavek. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

A je to tady. Představujeme vám jedenáct nejkrásnějších dívek Česka, které se utkají o korunku královny krásy Miss Czech Republic. Své dokonalé postavy předvedly ještě coby semifinalistky v rámci challenge Best in swimsuit, kde se volilo nejkrásnější tělo v plavkách.