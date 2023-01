Vnady si obvázala jen šátkem a vyrazila na akci! Sexy Makarenko ukázala holé bříško. Může si to ještě dovolit?

Taťána Makarenko ukázala sexy křivky. Super.cz

Ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko (33) dokazuje svým finalistkám, že i ona má stále co ukázat a její vymakané bříško jim může jít pořádným příkladem. Na poslední akci, ze které vzešla finálová jedenáctka, oblékla outfit, který byl velmi sexy, a své tělo odhalila.

"Dnes máme plavkovou challenge, je to outfit hodící se. Asi bych si to nevzala na jakoukoli jinou akci. A když jsem tady byla na prohlídce spa, bylo mi jasné, že tady bude pořádné vedro, akorát jsem to neposlala na pozvánky," řekla Super.cz s úsměvem Taťána.

"Mám na sobě sako, kalhoty a přes vnady zavázaný šátek. Byla jsem kreativní. Nic se mi pod to nehodilo," prozradila. "Doufám, že bříško ještě můžu ukazovat. Trošku už na sobě ale samozřejmě cítím roky. Postava už pro mě ale není tak prioritní, jako když jsem chodila přehlídky," usmála se s tím, že ke své práci už dokonalé křivky nepotřebuje, přesto se chce dobře cítit.

"Pár kilo už mám oproti modelkám navíc. Ale v mé práci to ničemu nevadí. Chlapi navíc mají rádi ženy, které jsou vysportované, ale hlavně jsou ženské," dodala Makarenko. ■