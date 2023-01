Tahle herečka ztvární Amy Winehouse v životopisném snímku: Natáčení se sotva rozběhlo a už ho kritizují

Marisa Abela jako Amy Winehouse Profimedia.cz

Natáčení dramatu Back To Black, životopisného snímku o předčasně zesnulé pěvecké ikoně Amy Winehouse (✝27), je v plném proudu. Fanoušci z něj ale rozhodně nejsou nadšení. Projekt kritizují, že těží z traumatu hudební legendy a pošpiňuje její památku.

Amy, která zemřela na otravu alkoholem ve 27 letech v roce 2011, ztvární Marisa Abela, doposud nepříliš známá herečka, kterou jste mohli zaznamenat například v seriálu Sektor.

Marisu je v posledních dnech vidět na place v přestrojení za Amy. Zpěvaččiny fanoušky obzvlášť pobouřilo natáčení scény, v níž Abela alias Winehouse hystericky pláče a naříká, zatímco zatýkají jejího manžela Blakea Fieldera.

„Tohle není dobrý začátek. Nemohli bychom nechat mrtvé na pokoji? Většina těchto životopisů je spíš pošpiňuje,“ vyjádřil se jeden z uživatelů Twitteru a další přitakávali.

Někteří se dokonce nechali slyšet, že snímek nepodpoří návštěvou kina nebo zhlédnutím v televizi. Spoustě se také nelíbí, že se Marisa Amy nepodobá. To ale naopak nevadí otci zesnulé zpěvačky Mitchovi, který herečku označil za skvělou volbu.

„Marisa je Marisa a Amy je Amy. Není zase taková katastrofa, že nevypadají na chlup stejně,“ sdělil TMZ.

Ke kritice připravovaného snímku se už stihli připojit i přátelé zesnulé zpěvačky. Ti jsou dotčení, že nebyli osloveni ke konzultaci, a nechápou, jak by bez toho mohl být snímek autentický.

„Jak by mohl, když neznají skutečnou Amy? A nevědí, co se opravdu dělo během jejích posledních let? Jsme proti tomu a jsme rozlícení,“ nechal se slyšet zpěvaččin známý, který anonymně promluvil pro Daily Mail.

Co na snímek říkáte vy? Jste pro jeho vznik, nebo se přikláníte k těm, které pobuřuje? Hlasujte v naší anketě! ■