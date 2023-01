Naprosto příšerné, hloupé, urážlivé. Lidé hejtují Kylie Jenner kvůli šatům, „ozdobeným“ lví hlavou

Kylie Jenner předvedla šaty se lví hlavou. Profimedia.cz

Zvířecí hlavy samozřejmě nejsou skutečné a jedná se jen o módní výkřik, jak upozornila i sama značka. Na mole je předvedly například Irina Shayk (37) nebo Naomi Campbell (52). Na stranu návrháře a modelek se dokonce postavila i organizace PETA, jejíž prezidentka Ingrid Newkirk ocenila "trojrozměrné hlavy, z nich žádná neobsahuje pravou kůži nebo kožešinu," jako vysoce inovativní.

Ani to ale nestačilo fanouškům Kylie Jenner, která si fotku se lví hlavou vystavila na svém Instagramu. Ti se do ní v komentářích pustili s vervou. „Kylie, přestaň propagovat týrání zvířat,“ napsala jedna ze sledujících. „Tohle není umění, je to příšerné,“ přidala se další. „Zvířata nejsou módní doplňky, to je smutné,“ přidala se jiná zhrzená fanynka modelky, jejíž názor podpořily „lajkem“ více než tři tisíce dalších lidí. Někteří lidé modelce dokonce napsali, že ji po tomto příspěvku přestávají sledovat, protože obsah příspěvku je velmi hloupý a urážlivý.

Zdá se, že i přes vysvětlení módního domu, že se jedná o „výrobky z ručně tvarované pěny a hedvábné umělé kožešiny, které jsou ručně malované, aby vypadaly co nejživěji a oslavovaly zvířecí svět,“ nebyl tento nápad zrovna trefou do černého a šaty se zvířecími hlavami se nejspíš nestanou módním hitem. Mnozí to totiž stále vnímají jako glorifikování lovu zvířat a tvrdí, že trofeje v podobě zvířecích hlav do módy zkrátka nepatří. ■