Ještě nedávno si Obermaierová stěžovala na vysoké zálohy za energie: Teď se jí ulevilo, našetřila na vlastní byt

Jarka Obermaierová si koupila byt. Michaela Feuereislová

Po měsících je ale zřejmé, že představitelce Vilmy Nyklové z nekonečného nováckého seriálu se přece jen zastesklo po ruchu velkoměsta. Herečka teď zakoupila byt, a tak ukázala, že přece jen nějaké ty úspory měla. „Je to jen garsonka,“ svěřila se deníku Aha!

Jaroslava hraje v Ulici od roku 2005, jak sama přiznala, honoráře dávala nejvíce do rekonstrukce chalupy, a až teď přišla řada na vlastní byt v hlavním městě. Je tak jasné, že se herečce uleví a nebude tolik ve stresu. Připomeňme si, že před rokem výrazně zhubla kvůli zmíněnému stresu, což některé fanoušky vyděsilo. "Už je to lepší a snažím se, aby to takhle vydrželo. Bylo to horší. Už snad nejsem jako kost a kůže, v určitém věku člověk nemá hubnout moc. Ale já opravdu zhubnout nechtěla, bylo mi protivné jídlo. Už jím normálně a řekla bych, že jsem relativně zdravá," svěřila se tehdy Super.cz. ■