Po provokativních fotkách nahoře bez předvedla své pozadí: Zpěvačka poslala pozdrav z dovolené v titěrných plavkách

Studený leden se rozhodla zpříjemnit si v exotice. Zpěvačka Karolína Tothová, kterou pravidelně vídáme na divadelních prknech, odletěla do Dominikánské republiky. Poznávání nových míst je pro ni nejlepší formou, jak utratit vydělané peníze a do zahraničí se vydává minimálně jednou za rok. Tak, jak ji to umožní práce.

„Dovolenou jsem si moc užila. Jelikož jezdím do ciziny jen jednou ročně a v létě mi to většinou časově nevychází, vyrážím v zimě do exotiky. Moc ráda objevuji nová místa a užívám si pocit, že jsem v ráji. Dominikánskou republiku jsem si dlouho přála navštívit a rozhodně mě nezklamala,“ sdělila pro Super.cz půvabná Karolína, která se může chlubit fantastickou figurou.

Tu předvedla na pláži hned v několika modelech a své fanoušky na sociálních sítích potěšila i snímky v titěrných bikinách. „Celý týden jsem jen jedla a užívala krásy téhle země. Poprvé jsem si zkusila pádlovat na kajaku, a to rovnou v Atlantickém oceánu. Zatančila jsem si na lodi s místními děvčaty, co to vážně umí rozjet,“ dozvěděli jsme se dále od zpěvačky, na které to, že si na dovolené dopřávala, rozhodně není vidět.

Po návratu z exotiky se půvabná brunetka už opět naplno vrací do práce. „Navštívila jsem překrásný ostrov Saona, který se nachází v Karibském moři a také se zašla podívat do “divadla” na show místních zpěváků a tanečníků. Hned po návratu mě čekal konkurz do nově připravovaného muzikálu, takže jsem skočila rovnou do pracovního procesu a užívám si opět krásy jeviště. To je pro mě také ráj,“ dodala závěrem zpěvačka, kterou pravidelně vídáme v muzikálu s hity Waldemara Matušky Láska nebeská v Divadle Broadway. ■