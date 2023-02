Gabriela Partyšová před objektivem: V provokativních mini šatech nechala nahlédnout do svého dekoltu

Gabriela Partyšová Foto: Super.cz/Jarka Belcher, archiv G. Partyšové

Přestože ji pravidelně vídáme na televizních obrazovkách, čas od času fušuje Gabriela Partyšová (44) do práce i modelkám. Tentokrát si zkusila roli vlasové modelky a svou kštici, kterou už léta nemění, předvedla před fotoaparátem.

V minulosti byla moderátorka i krátkovláska, a to když se podruhé vdávala. A v 18 letech experimentovala i s blond barvou. „Ano, toužila jsem po blonďatých vlasech a pak týden brečela do polštáře. Bylo to opravdu hrozný,” řekla Super.cz Gabriela, která si odpoledne ve fotoateliéru užívala.

Gabriela se netají tím, že její vlasy prodlužují a zahušťují vlasy cizí. Našla si dvorní kadeřnici Sabinu, která je dvojnicí herečky Julie Roberts, a je spokojená. „Ano, moje vlásky jsou velmi slabé a jemné, a tak je mám zahuštěné a prodloužené. Cítím se v nich velmi žensky,” svěřila se při focení Gabriela, která se po dvou letech vrátila do Snídaně s Novou, a to s pořadem Život ve hvězdách. „Každý týden přináším divákům zprávy ze společnosti a reportáže o známých tvářích. To je moje celoživotní parketa,“ dodala moderátorka. ■