Michal David promluvil o smutném rodinném tajemství. Rozvod a odloučení od sestry

Michal David (62), ikona české populární hudby, král diskoték a mejdanů, který každé své vystoupení vyprodá do posledního místa, zažil v dětství příběh, který by málokdo z nás ustál s takovou grácií, jako právě on. Promluvil o něm v pořadu Po pravdě .

Když se rodiče Michala Davida rozváděli, soud svěřil jeho sestru Michaelu do péče otci a Michal zůstal s maminkou. „My jsme si to vlastně tak trochu rozhodli jako děti sami, já chtěl k mámě, protože tam byla taková větší volnost, zatímco táta byl pedant a k němu chtěla sestra,“ říká v dalším díle pořadu Po pravdě zpěvák a skladatel Michal David, který toto rané období, jak sám říká, ve své mysli upozadil a moc si na něj nevzpomíná.

„Já si z té doby pamatuji jen takové střípky, protože to byly různé tahanice a pro mě, jako pro dítě, to určitě nebylo šťastné období.“

Tatínek emigroval se sestrou do Švýcarska

Mnohaleté odloučení rodiny nastalo v roce 1968, kdy Michalův tatínek emigroval se sestrou a jeho novou rodinou do Švýcarska a Michal odcestoval s maminkou do Itálie. „My jsme tam odjeli společně s rodinou Kludských a měli jsme svou Kludský show a já jsem byl v Itálii jako malý kluk v osmi letech moc šťastný, Italové se ke mně chovali úžasně. První rok jsem se učil řeč a druhý rok jsem začal chodit do klášterní školy a vychovávaly nás jeptišky, starala se o mě matka představená,“ vzpomíná Michal David.

V klášteře objevil kouzlo hry na varhany

Michal od pondělí do pátku navštěvoval chlapeckou klášterní školu a vracel se zpět v neděli. „A každou neděli večer jsme měli mši a při ní jsem poprvé zahlédl harmonium a tak mi učarovalo, že jsem si pak na něj začal brnkat a matka představená viděla, že mě to zajímá, tak mě začala učit hrát a ke konci školního roku už jsem mše doprovázel, namísto matky představené, já. Strašně mě to chytlo a chtěl jsem hrát a hrát a nic jiného mě nezajímalo,“ vypráví v pořadu Po pravdě Michal David.

Když se pak s maminkou a rodinou vrátili v 70. roce do tehdejšího Československa, byl Michal dokonce několikrát za školou a tajně hrál pět, šest hodin denně na piano. A pak dostal své vlastní „křídlo“ a hudba ho doslova pohltila.

