Jsou spolu už 13 let, mají dvě děti: Zpěvačka prozradila, jak s manželem zvládá fungovat doma i na jevišti

Marie Křížová Super.cz

„Vždycky se říká, že si člověk domů práci tahat nemá, ale ono tím, že jsme oba poměrně vytížení, tak to ani jinak nejde. Já mám Honzu jako svého mentora a vzor a ráda si od něho nechám poradit,“ svěřila se Super.cz Marie Křížová.

S partnerem tvoří pár už 13 let. „Nejdůležitější je respekt a úcta k tomu druhému. Myslím, že tohle se nám už 13 let daří a je to fajn,“ prozradila herečka a zpěvačka, která si ve zmíněném muzikálovém hitu zahraje hlavní roli.

Marie je dvojnásobná maminka, a tak čas od času bere své děti do divadla. „Když přijde Filip do divadla, okamžitě letí na jeviště a moc se mu to líbí. A Anička, když vběhne do divadla, tak automaticky sedá do první řady, ta bude spíš věrný divák,“ svěřila se Marie s tím, že děti nechají jít vlastní cestou.

O tom, že by se jejich rodina ještě rozrostla, neuvažují. „Určitě ne, dvě děti jsou tak akorát a myslím, že někdy vydají i za víc,“ dodala Křížová v Divadle Hybernia. ■