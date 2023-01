Hvězda Bílého lotosu nebyla odvážná jen v seriálu. Sexy italská herečka dráždila v průsvitných šatech

Simona Tabasco Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Neapolská herečka Simona Tabasco (28) se díky seriálu Bílý lotos stala přes noc slavnou po celém světě. A na poslední společenské akci potěšila všechny své fanoušky modelem, kterým jim trochu připomněla to, co mohli vidět v seriálu.

Ve druhé sérii totiž byla Simona jako prostitutka Lucia proklatě sexy a nebála se předvést v odvážných scénách. A to o svou roli málem přišla. Když měla totiž jít na takzvaný „callback,“ což je další kolo konkurzu pro předvybrané herce, zjistila, že je pozitivní na covid a s tvůrcem pořadu Mikem Whitem se sešla pouze přes aplikaci FaceTime. A vyšlo to. Svou účast si pak velmi pochvalovala.

„Nikdy jsem nebyla součástí projektu takového rozsahu, něčeho, co by bylo tak ohromné a zahrnovalo tolik umělců, lidí, kteří, ano, jsou slavní, ale zároveň také úžasní umělci,“ řekla Simona v rozhovoru pro New York Times.

Ta se teď stala jedním z hostů pařížského týdne módy a oblékla model, který by si klidně mohla vzít i do některé scény z úspěšného seriálu. Oranžová dlouhá róba trochu připomínala pohádky tisíce a jedné noci a ukázala nejen to, že má Simona stále bezchybné tělo, ale díky průsvitné látce v horní části róby odhalila i její vnady.

Pokud by se fanouškům po krásné Italce stýskalo, mohou se podívat na seriál I bastardi di Pizzofalcone, kde hraje tajnou policistku. V minulosti se objevila také v projektech Perez, Luna Park nebo Fuoriclasse. ■