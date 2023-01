Ženu svého života našel až ve zralém věku: David Suchařípa se vyznal k lásky k Daniele, s níž už je 17 let

David Suchařípa je spokojený v soukromí už sedmnáct let. Super.cz

Když si nám David Suchařípa (57) postěžoval, že má málo příležitostí na televizní obrazovce, naopak si pochvaloval svůj soukromý život. Ženu svého života herec sice našel až ve zralém věku, o to déle mu to ale vydrželo. "Je to můj nejdelší vztah," řekl o lásce se sympatickou Danielou, která není z branže.