Jitka Sedláčková o harmonickém vztahu s Pavlem Töpferem: Dělá mi radost, že se líbí i dalším ženám

Jitka Sedláčková promluvila o vztahu s Pavlem Töpferem.

Jitka a Pavel mají spousty společných zájmů. Jedním z nich je i Instagram, kde společně tvoří úsměvné příspěvky.

„Přivedl mě k tomu Pavel a děláme to s láskou. Musím říct, že má stejný herecký talent jako jeho bratr Tomáš, akorát nebyl využit. Zná přes osm set vtipů a vypráví je jako málokdo,“ svěřila se Jitka pro Super.cz se slovy, že má Pavel i spousty fanynek, což ji těší.

„Doma pak pozorujeme reakce a ty mu dělají vesměs dobře. Dámy mu dokonce píšou, že je fešák. Na mém Instagramu mám hodně žen mého věku a ten zájem mu podle mě dělá dobře. A dělá mi radost, že se líbí i dalším ženám. Mně se také líbí, tak proč by se nelíbil i dalším,“ vysvětlila oblíbená herečka, která prožívá s Pavlem harmonický vztah.

„Nikdo nikomu nepatří, to je základ. Pakliže se mnou nebude chtít být a bude chtít být s jinou, tak se sebere a odejde. Má na to právo. Já věřím, že dělám vše pro to, aby byl se mnou rád a neměl k tomu důvod. My jsme taková vyrovnaná dvojka, neomezujeme se a je to velmi příjemné.“

Jitka a Pavel se dali dohromady po 35 letech přátelství a stále se nepřestávají mile překvapovat.

„Kdybych si měla vybavit deset bodů, které bych od něj ráda očekávala, aby splnil moje představy, tak jich má naprostou většinu. Společně rádi cestujeme, máme rádi jídlo, a také máme stejný vkus pro styl. Pouze mu vytýkám, že hodně kouří. Řekla bych, že jsme vyrovnaný pár, ale rozhodně nejsme klidní,“ dodala Jitka Sedláčková, se kterou jsme se potkali na tiskové konferenci k novému seriálu Revír. ■