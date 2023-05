Jak tohle dělá? Operní diva pracuje o sto šest a stíhá doma krotit tři chlapy

Operní diva Kalivodová promluvila o třech mužích svého života. Super.cz

„Jsem velmi hrdá na Adriana, je už druhák a má moc hezký známky. Je to velká zásluha mého muže, protože jak já pořád někde jezdím, zpívám, tak on se mu věnuje. Já to zaštítím, zkontroluji. Teď byly pololetní písemky a vypadá to dobře, budou samé jedničky. Je s ním moc hezká komunikace s tím starším. Chce něco dokázat,“ svěřila se Andrea Super.cz.

U druhého syna Sebastiana se projevuje především sportovní talent. „Mladší syn je velký fotbalista, tělem i duší. Velmi hbitý a bystrý kluk. Je s nimi legrace, dávají mi zabrat všichni tři. Nebudu vůbec lhát,“ smála se pěvkyně.

Důvod k radosti má právě i v pracovní sféře. „Dělám spousty krásných projektů, mám velkou radost z projektu Opera lidem, spolupracuju s Vladem Chmelem, bude mi letos 46 a sleduji mladé talenty a velmi jim fandím. Budu dělat i letní stagiony oper Rusalka a Carmen. Příští sezonu připravuji velký projekt ve Státní opeře Praha,“ doplnila Andrea Kalivodová. ■