Tohle rozněžní každého pejskaře: Václav Vydra se pochlubil svými mazlíčky, kteří už jsou i v divadle jako doma

„Byli by se mnou kdekoli. Chtějí se mnou prostě být. V divadle je musím zavřít do šatny, když jdu na jeviště. Na zkoušky chodí se mnou, pokud to pan režisér dovolí, leží někde v šálách a čekají, až dozkouším,“ svěřil se Václav Vydra, který aktuálně zkouší nové muzikálové představení, ve kterém se v Divadle Hybernia objeví v činoherní roli. Stepování a zpěv přenechá kolegům.

„Já jsem docela rád, učit se to narychlo by bylo pro mě smrtelné a přeci jenom už se dostávám do kategorie svých slavných někdejších kolegů, kteří se na první aranžovací zkoušce ptali pana režiséra, kde sedí,“ svěřil s úsměvem oblíbený herec, který s pejskem Budem a fenkou Buffy hrál i před kamerou. „Mohli by hrát, ale já jim to nechci udělat. Hráli se mnou v seriálu Pod hladinou, který pravděpodobně poběží letos na podzim. Tam doplňovali tu roli, bral jsem je s sebou, tak aby je nemusel někdo hlídat, pohybovali se po place, když se ocitli v záběru, tak tam prostě jsou,“ prozradil nám Václav Vydra.