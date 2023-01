Jiří Langmajer v Survivoru? Ale ne! S tímhle parádním tanečkem by se neztratil ani ve StarDance

Jiří Langmajer není jen mrzout, umí to i rozjet. Herminapress

Jiří Langmajer (56) si s manželkou Adélou Gondíkovou (49) užil parádní dovolenou na Zanzibaru. Ač se spekulovalo, že oblíbený herec naskočí do reality show o přežití Survivor, není tomu tak. Raději si dopřával dovolenkové radovánky v jiné exotice a zaručeným zprávám o své účasti se s Adélou od srdce zasmál.

Ač se o něm říká, že je občas mrzout, na Zanzibaru doslova ožil a pustil se do rozverného tanečku s místními obyvateli. Ti byli z tančícího Langmajera celí paf! „Prej morous. Úplně střízlivej,“ okomentovala Gondíková Langošovo úsměvné poskakování.

Jiří Langmajer a jeho parádní taneček

Je vidět, že s ním sluníčko a pohoda dělají divy. A s takovým výkonem by se neztratil ani ve StarDance, kam by klidně mohl dostat pozvánku místo Survivora. „Nám se tam prostě strašně líbilo. Musíme říct, že jsme byli opravdu v ráji. Tolik diskutované velké odlivy a přílivy nás bavily, protože jsme se v nich povalovali jako ve vaně, o masážích, jídle a pití ani nemluvíme,“ pochvalovala si pobyt na Zanzibaru Gondíková. A my se jí nedivíme. ■