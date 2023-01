Hvězda SuperStar otevřeně o neúčasti v Survivoru: Mohla to být obrovská výzva!

Jak muzikálový zpěvák vnímá, že nebude součástí reality show o přežití? Super.cz

O Martinu Schreinerovi se spekulovalo, zdali bude soutěžit v nové sérii reality show Survivor. Nakonec se ale ukázalo, že jeho účast byla jen kachna. Co na to říká sám muzikálový zpěvák? Nemrzí ho ani trochu, že si nevyzkouší přežít na pustém ostrově?

„Vlastně na jednu stranu jo, říkal jsem si, že by to mohla být obrovská výzva, kdy jindy to zkusit než teď, když jsem mladej a nic kromě práce mě v Praze nedrží,“ svěřil se Super.cz.



A co by mu na opuštěném ostrově nejvíce chybělo? „O tom se nemluví,“ odpověděl šibalsky a zároveň dodal, že další věc by byla jídlo.

Právě ohledně jídla a diety se jeho jméno často objevuje v médiích. Nedávno razantně shodil a potom zase kila nabral zpátky. Jak proces hubnutí bere aktuálně? „Teď mi to je jedno, já si říkám, že důležitý je, že se cítím dobře. Když se necítím dobře, tak si jdu zacvičit a když se cítím dobře, tak se zas nažeru,“ dodal se smíchem úspěšný zpěvák a muzikálový herec. ■