Leoš Mareš je za hvězdu už i v Americe: Kvůli moderátorovi a jeho margaritě přerušili zápas NBA

Leoš Mareš baví i ve světě. Michaela Feuereislová

Jenže toulky Amerikou nekončí pouze pozdravy, ale také až neuvěřitelným zážitkem moderátora Leoše Mareše (46), kvůli kterému byl na nějakou dobu přerušen zápas NBA.

„Takové to, když vám hvězda NBA spadne do margarity a je z toho kauza,“ napsal známý moderátor hned z úvodu k záznamu ze zápasu. Sotva se napil svého oblíbeného drinku a jedna nešťastná, ale úsměvná náhoda byla na světě.

„Zápas, první minuta. A teď se dívejte, Leošovi přináší margaritu s limetkou. A pán (basketbalista) spadne, kopne mi do drinku a chudákovi to stříklo do oka. Tak jsem mu řekl, že se moc omlouvám a jestli se nechce napít (smích),“ vysvětlil Mareš, na jehož výrazu bylo znát, že se cítí provinile.

„To se vám stane v první minutě zápasu. Moc se mu omlouvám, limetka v oku,“ dodal Leoš s pobavením.

A baví se nejen Leoš, ale také jeho fanoušci. „Leoš je král, k nohám mu padají hvězdy NBA,“ napsal jeden ze sledujících. „To prostě nevymyslíš. Už jsem si to pustila několikrát a pořád se bavím,“ vzkázala další fanynka. ■