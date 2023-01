Marek Taclík se vrací v Kriminálce Anděl s kily navíc: Kvůli natáčení nemůže herec hubnout

Marek Taclík a David Švehlík během natáčení Kriminálky Anděl TV Nova

„Návrat na plac Kriminálky Anděl byl sladký a nádherný. Dlouho jsme se neviděli a o to víc jsme se na sebe těšili,“ říká k návratu legendárního vyšetřovacího týmu David Švehlík. „Ta chemie mezi námi jako Oliverem a Tomášem byla opravdu kvalitní, téměř trvalá,“ doplnil ho Marek Taclík.

„V páté řadě moji postavu Tomáše čeká novinka – mám ženu a nevlastní dceru Hanu, která je nově součástí vyšetřovacího týmu. Ale víc nechci prozrazovat, protože i tato linka, stejně jako nové případy, bude dramatická,“ prozrazuje David Švehlík. „Davidovi přibyla žena, mně kila,“ dodává Marek Taclík.

Právě téma hubnutí jsme s Markem Taclíkem také probírali, když sám o nadváze mluví. Neuvažoval, že by s kily navíc něco udělal? "Uvažoval a uvažuju o tom furt. Musel bych zaprvé přestat pít pivo, které mám rád, a hodně sportovat. Ale mám štěstí a pořád něco točím a váhu si musím během projektu držet stejnou. Všichni se smějí, vypadá to jako výmluva, ale je to fakt. Takže až nebudu mít práci, zhubnu. Musím šetřit, abych to vydržel půl roku bez práce a bude to," řekl Super.cz herec.

Šestnáct nových dílů Kriminálky Anděl se stejně jako předchozí volně inspiruje skutečnými případy kriminalistů nebo reálnými policejními spisy. Finální podoba epizody podléhá autorské licenci. Původní tým se rozšíří ještě o dvě nové postavy kriminalistů, obměnou projde i soudní patologie. Z herců je tak doplní Jiří Langmajer, Oskar Hes, Pavla Gajdošíková nebo Ema Businská. Natáčení v režii Petera Bebjaka probíhá do července tohoto roku. ■