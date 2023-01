Tomáš Klus se pochlubil roztomilou dcerou: Teď se věnuje spíš herectví, fanoušci jeho hudby si musejí počkat

Tomáš Klus se teď věnuje spíš herectví než hudbě. Super.cz

Tomáš se v poslední době věnuje spíš herectví, objevuje se i v seriálu ZOO, takže nás zajímalo, co na to, že se "zaprodává komerci", říkají jeho fanoušci. "Já jsem odjakživa komerční umělec a vlastně nevím, co je jiného. I pokud jde o moji hudební tvorbu, nepokládám se za barda, ale spíš za Bárta, tedy Simsona," zažertoval.

Od hudby si dal Tomáš trochu pauzu. "Řekl jsem si, že teď chci spíš hrát, protože mě to baví. Pořádně kocertovat budeme až od května. Ale stihl jsem napsat novou desku. A moje žena napsala knížku a k těm pohádkám jsem napsal písně. Chceme k tomu udělat audioknihu, takže plánů je hodně. Mám točit i filmové věci, takže toho mám dost," vypočítal své aktivity.

Nestěžuje si ani na soukromý život, o němž podrobněji promluvil v našem videu. "Život je fantastický," uzavřel. ■