Chápete to? Anne Hathaway vypadá ve čtyřiceti úplně stejně jako před 22 lety v Deníku princezny. A ty nohy!

Anne Hathaway Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hvězda snímků Ďábel nosí Pradu, Vášeň a cit či Láska a jiné závislosti dorazila v černých minišatech a šněrovacích botách, čímž jen podtrhla svůj mladistvý look, jelikož připomínala spíš teenagerku, než maminku dvou dětí, která v listopadu oslavila čtyřicítku.

Loni to bylo zároveň deset let, co Anne získala za svou roli Fantine v muzikálu Bídníci řadu cen včetně Zlatého glóbu a Oscara. Anne v něm předvedla nejen svůj herecký a pěvecký talent, ale zároveň si v jedné působivé scéně oholila vlasy. Krátkému sestřihu zůstala věrná ještě několik let poté.

Ač je to k nevíře, Anne opravdu jakoby se od éry Deníku princezny, který natáčela ve svých osmnácti a rovnou ji vyslal mezi hollywoodské ‚áčkové‘ celebrity, snad vůbec nezměnila. Její manžel Adam Shulman, za nějž je provdaná od roku 2012 a se kterým má dva syny, si opravdu může gratulovat… ■