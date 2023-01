Maminka z Výměny manželek se poprvé podívala k moři: Podívejte se, jak si užívala na severu Německa

Ve Výměně manželek dojde i na výlet k moři. TV Nova

Z malého bytu v Jeseníkách do německého paneláku. Tak bude vypadat středeční Výměna manželek. Maminka Jarmila poprvé v životě zamíří za hranice republiky, a to rovnou k náhradnímu manželovi a dvěma dětem. Vedle péče o rodinu tak zažije i další dobrodružství.

Dvaačtyřicetiletá Jarmila pracuje na údržbě. A s velmi početnou rodinou žije v pronajatém bytě v České Vsi v Jeseníkách. O rok mladší Míra je stavař a je velmi háklivý na pořádek. Společně mají pět dětí – osmnáctiletou Nikolu, sedmnáctiletého Richarda, třináctiletého Dominika, devítiletého Daniela a šestiletého Denise.

Na druhé straně se pak do Výměny manželek přihlásila Bára, která bydlí v panelovém domě na severu Německa ve městě Bielefeld. Řidička kamionu je na mateřské dovolené a z předchozího vztahu má osmiletého syna Sebastina, s profesionálním řidičem Petrem pak čtrnáctiměsíční dceru Leticii.

Zatímco Bára je šťastná, že se po delší době podívá do Česka, maminka na druhé straně zažije svou první cestu do zahraničí a její náhradní manžel ji vezme na výlet k moři do Nizozemí. Maminka Jarmila si tak v zahraničí se dvěma dětmi zažije pohodu. Trochu jinak to bude vypadat v druhé domácnosti, ve které dojde v malém bytě, který obývá sedm osob, hned k několika vyhroceným situacím. ■