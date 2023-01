Dcera zesnulé Lisy Marie Presley porodila: Na pohřbu maminky dojala slovy, která za ni musel přednést manžel

Riley Keough s maminkou Lisou Marií Profimedia.cz

Riley se pohřbu účastnila, řečnit před lidmi ale nezvládla, tak za ni laskavá slova pro maminku přečetl manžel. Pár zatím neoznámil, kdy se maličká narodila, nepodělil se ani o její jméno.

„Díky, že jsi mi ukázala, že láska je to jediné, na čem v životě záleží,“ vzkázala zesnulé mamince herečka. „Doufám, že budu moct svou dceru milovat stejně jako jsi ty milovala mě, bratra a sestry,“ četl za manželku Smith-Petersen.

„Děkuji, že jsi mi dala sílu, za mé srdce, mou empatii, odvahu, smysl pro humor, mé způsoby, můj temperament, divokost a houževnatost. Jsem produktem tvého srdce,“ dojala přítomné.

V únoru to bude osm let, co se Ben a Riley vzali. Poznali se při natáčení Šíleného Maxe, kde Riley hrála a Ben působil jako kaskadér.

Navzdory štěstí v lásce se však Keough musela vypořádat s rodinnou tragédií. V roce 2020 se zastřelil její bratr Benjamin. Smrt maminky byla také nečekaná. Lisa Marie Presley zemřela 13. ledna ve věku 54 let, jen několik hodin poté, co ji se zástavou srdce převezli do nemocnice. ■