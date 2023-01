Dominika Mesarošová prozradila, kolik stojí vzdělání jejího syna. Školka za 250 tisíc ročně!

Dominika Mesarošová promluvila o kariéře, synovi i hubnutí. Michaela Feuereislová

Dominika Mesarošová (37) se ukázala po delší době ve společnosti. Konkrétně nemohla chybět na večírku Playboye, pro který v minulosti několikrát pózovala. A ani do třetice by se nebránila.

„Je to 15 let od českého Playboye a 11 let od slovenského, když jsem byla playmate. Asi bych to musela doma probrat, ale myslím si, že Playboy si stále drží to dekorum, že je to sexy. Je vidět všechno a zároveň nic, což se mi na tom líbí. Takže bych do toho spíš šla,“ prozradila Dominika pro Super.cz i s detaily, jak bývalou kariéru sexbomby vnímá právě její partner.

„Tehdy jsem kariéru nastartovala tím, že jsem byla sexbomba, byla to moje image, a to mi vydělávalo. Partner mi říká, že se doma moc nakrucuji, tak mu říkám, že je šťastný muž,“ svěřila se s úsměvem.

Dominika Mesarošová se stala před více než čtyřmi lety maminkou, a i proto pověsila kariéru playmate na hřebík. Přesto se udržuje stále fit.

„Řekla bych, že jsem na nejlepší váze, jakou jsem kdy měla. Po porodu, kolem mých pětatřiceti let, jsem pochopila své tělo. Držím si zdravý jídelníček, cvičím a dbám na spánek. Když jsem nabrala během těhotenství dvacet kilo, tak jsem se právě až během hubnutí naučila, jak správně jíst. Když se do toho člověk dostane, tak ho to začne bavit. Netrpím hlady, baví mě to a cítím se skvěle,“ řekla se slovy, že si roli maminky užívá naplno.

Rozkošný syn Eliánek je už ve svých čtyřech letech šikovný nejen na sport, ale za pár let si možná střihne i roličku před kamerou.

„Každý rodič vidí ve svém dítěti to nejlepší. Je to můj středobod, hlavně z něj chci vychovat dobrého člověka. Eliánek je šikovný na sport, s tátou fandí hokeji i fotbalu. Na svůj věk je hodně napřed, a také tíhne ke starším dětem. Přiznám, že je také v jedné agentuře, ale zatím to není nic zásadního, na to je ještě brzy a chce to ještě pár let. Když mu řeknu, ať udělá nějaký obličej, tak ho udělá, ale když se zapne kamera, tak se mi schovává za nohu,“ vypráví Dominika.

Vnadná blondýnka by se mohla z fleku vrátit do role modelky. Přesto se v posledních několika letech našla v jiném oboru, ve kterém se jí také daří.

"Paradoxně to nejsou sociální sítě, ač mi tam chodí spolupráce. Celou dobu, co mám malého, podnikám v oboru designu a bydlení. A daří se mi. Co se třeba týče školky, která stojí 250 tisíc ročně, tak tu platíme s partnerem napůl,“ dodala. ■