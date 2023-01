Herečku Ivu Hüttnerovou čeká operace. Není to od stáří, uklidňuje

Herečka Iva Hüttnerová jde na plánovanou operaci kolene. Super.cz

„Mám před sebou operaci kolene, doufám, že to budu mít brzo v pořádku za sebou, je to jen laparoskopická operace. Tak do 14 dnů budu v pořádku,“ svěřila se Super.cz.

Zároveň ubezpečila, že tento zákrok nemá nic společného s věkem. „Já jsem si myslela, že je to od stáří, ale to se prý stává i mladým lidem, že mají artrózu v koleni a bolí to. Není to prý otázka stáří, ale otázka něčeho jiného,“ dodala s humorem, který ji ani v těchto chvílích nechybí.

Iva už se nemůže dočkat, až po rekonvalescenci bude opět jezdit po republice po výstavách, kde vystavuje svá umělecká díla. My jsme si s představitelkou Bětky ze seriálu Slunečná povídali na křtu knihy zpěvačky Hany Křížkové, která je její velkou kamarádkou. „My se s Hankou přátelíme už více než 25 let a zatím se máme velmi rády a vždycky jsme si rozuměly,“ dodala Iva Hüttnerová. ■