Stará šlapka, nikdo, potetovaný zloděj: Novým Prostřeno! budou létat urážky. Děti radši k obrazovce nepouštějte

Nové Prostřeno! bude ještě výživnější, než jsme mysleli. FTV Prima

Monika Binias (50) byla po našem rozhovoru s Richardem Sacherem, s nímž se utká v novém Prostřeno! Speciál vytočená do běla. Do pořadu se prý dostal víceméně díky tomu, že sama navrhla mezi soutěžící zpěvačku Marii Pojkarovou (67).

"Prima mě oslovila jako první, já dala své tipy a ten Richard se tam dostal tak, že já navrhla Pojkarovou. Nikdo ho neznal, neviděl a neslyšel o něm do té doby. Ale Pojkarová za něj moc prosila. Byl asi jako čtvrtý náhradník, když z časových důvodů nemohl třeba Marian Vojtko nebo Bohuš Matuš," uvedla pro Super.cz. To, že byl Primou skutečně osloven on i jeho muzikálový kolega, nám potvrdil sám Vojtko, který doopravdy účast odmítl. Za muže se tak dále objeví zpěváci Sámer Issa (37) a Jaro Smejkal (31).

"Ten nikdo nás jen všechny otravoval a celé nám to kazil svým strašným chováním. Kapal vosk do jídla, lezl pod stůl, házel jídlo, myslím po Sámerovi, Jarovi zase řekl, jenom proto, že je tetovaný, že ho přišel vykrást. Mě obvinil, že si s někým píšu na netu, přitom miluju svého manžela. Urážel všechny. Mlátil do vánočky pěstmi a kluci se s ním asi pětkrát chtěli poprat. Myslím, že se tam přišel zviditelnit i za cenu, že dostane přes hubu. Něco takového jsem nikdy v životě neviděla," odtajnila částečně obsah pořadu o vaření Binias.

Některé ze scén budou samozřejmě vystřiženy, takže jsme zvědaví, co se v Prostřenu skutečně objeví. "Myslím, že to, že Moniku nazval starou šlapkou, co loví frajery na netu, tam zůstane. Chudák tam dostala málem amok," myslí si Sámer Issa. ■