Tohle už snad není móda, ale jen čistá exhibice. Bývalka Kanyeho Westa si vzala top, ve kterém ukázala celá prsa

Chaney Jones Profimedia.cz

V dnešní době je hlavně v zahraničí trendem ukázat ze svého těla co nejvíc. Někdy to ale bohužel hvězdičky už možná trochu přehánějí. To, co předvedla expřítelkyně známého rappera, už může být pro mnohé za hranicí vkusu.

Modelka Chaney Jones se v minulosti proslavila hlavně krátkým vztahem s rapperem Kanye Westem. Chvíli to vypadalo vážně, Chaney si dokonce nechala jméno svého milého vytetovat na ruku, vše ale skončilo fiaskem. Kanye byl přistižen s jinou, nastal rozchod a modelka si dokonce smazala všechny společné fotky na sociální síti.

To jí ale nebrání v tom, aby na sebe dál upozorňovala. Do restaurace v Miami Beach na Floridě dorazila v háčkovaném kompletu, který si v tomto případě přímo žádal o spodní prádlo. Chaney totiž předvedla svá ňadra v celé kráse, a to tím způsobem, že už topík ani nemusela mít na sobě. Sama ale měla ze svého outfitu dobrý pocit, což dávala najevo širokým úsměvem, který předváděla do objektivu fotoaparátů. Nezbývá než doufat, že v restauraci zrovna nebylo mnoho dětí, které by možná nepochopily, proč si ta krásná paní nekoupí svetřík, který by nebyl roztrhaný.



